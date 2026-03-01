横浜F・マリノスの遠野大弥がスーパーゴール横浜F・マリノスは2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節で東京ヴェルディと対戦し、3-2で勝利した。この試合でチーム2点目となるスーパーゴールを決めたMF遠野大弥は、「自分でもビックリしています」と振り返った。この試合まで開幕3連敗、総得点もわずか2と苦しんでいた横浜FM。1点リードで迎えた後半2分、コーナーキックのこぼれ球に反応した遠野が、左足ダイレクトボレーをゴ