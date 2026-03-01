今日は８鞍に騎乗します。まずは現役最後のレースとなる１１Ｒスピードスター賞のサクラヒメを。前走のヒロインズＣは脚元が万全でないなかでも、しっかり歩き切って連覇を達成。引退式（２月２２日）には、たくさんの方が帯広競馬場に来ていただき、改めてすごい馬なんだと感じました。この中間は脚元を含め不安はなく元気いっぱい。状態は上がっています。サクラヒメのすごさは重い斤量にも負けないスピードと気持ちの強さ。