◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）定刻の午前９時１０分にスタートも、異例の展開となっている。２時間２分を切る設定となっていた外国人ペースメーカーが遅れ、日本人ペースメーカーの中村大聖（ヤクルト）にただ１人ついた橋本龍一（プレス工業）が飛び出す形になった。中村は１０キロでペースメーカーを外れたため、現在は橋本が一人旅でレースを進め