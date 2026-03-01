巨人２軍は１日、宮崎キャンプ最終日を迎えた。午前の全体練習終了後、手締めを行う予定。ＷＢＣ強化試合として行われる２日・チェコ代表戦（サンマリン宮崎）、３日・オーストラリア代表戦（同）を戦い、３日に帰京する予定となっている。