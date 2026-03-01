鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が、3月1日放送の第6話で第1章完結を迎える。さらに、3月8日放送の第7話からは第2章がスタートし、シンガーソングライターのimaseと、“危険地帯ジャーナリスト”として知られる丸山ゴンザレスがゲスト出演することが発表された。【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が