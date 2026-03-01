声優・ナレーターの水島裕がプロデュースする、“笑いに特化した朗読劇”シリーズ第3弾『笑う朗読3』が、9月11日〜13日に東京・大手町三井ホールで開催される。今回は、平野文、日高のり子（※高＝はしごだか）、太田貴子、谷山紀章、小林由美子、坂口候一、ジャッキーちゃん、あさひちひろ、そして大島美幸（森三中）、立木文彦、水島が出演する。【動画】日高のり子も続投！『らんま1／2』最新SPボイスドラマ「天道家のお正月