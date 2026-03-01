俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第8回が、3月1日に放送される。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開前回は、藤吉郎(池松壮亮)は晴れて寧々(浜辺美波)と夫婦に。だが祝言の日、直(白石聖)が中村に帰ると言いだし、小一郎(仲野太賀)は戸惑う。一方、美濃攻めに乗り出した信長(小栗旬)に対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思