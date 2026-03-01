元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が2月28日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。森永乳業のロングセラー・ケーキアイス「ビエネッタ」の販売終了を惜しんだ。今放送のゲストは2週連続でふかわりょう。話題はアイスへ。ふかわから「あの形ってさ、もう今ないのかな？ビエネッタってある？」と聞かれると、田中は「大好き！あのアイスでよね」と黄色い声を出