―［あの日夢見た雲組］― 「僕が見たかった青空」、2023年６月15日に乃木坂46の公式ライバルとして結成したアイドルグループ（通称：僕青）だ。同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー21人（1名活動休止中）は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブなどを中心に活動する「雲組」の２つチームに分かれて活動している。この連載「あの日夢見た雲組」は、12月17日リリースの