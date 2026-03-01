お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が2月28日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。サザンオールスターズ桑田佳祐（70）との交友関係について明かした。太田は桑田とメル友だと明かしている。「太田の兄貴って言ってくれるんだよ、俺のこと」と切り出した。桑田は10年7月に初期の食道がんを公表し、8月に手術を受けた。太田は当時を振り返り「あの時も直前まで。ICU（集中