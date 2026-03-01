真っ白でふわふわモフモフの天使のようなお姿をしているビションフリーゼさんが…。網に顔を押し付けたお姿が完全に別犬すぎると話題になっているのです。 普段は可愛いからこそ…衝撃的な顔面は記事執筆時点で8万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。 【写真：可愛らしいもふもふ犬が『網に顔を押し付けた』結果…同じ犬とは思えない『衝撃的な顔面』】 可愛らしいもふもふ犬が『網に顔を押し