本格化する花粉の季節！ クルマを見ると憂うつに…花粉のシーズンといえば、花粉症でない人でも、クルマがウロコ状のシミに覆われて困った経験がある人は多いのではないでしょうか。さらに2月頃からは、大陸から偏西風に乗って黄砂も飛来し、花粉と混ざることで、より厄介な汚れとなります。こうした頑固な汚れには、どのように対処すればよいのでしょうか。【毎年大変だ…】これが、花粉がこびりついたクルマのボディです（写真