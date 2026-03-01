シャオミ（Xiaomi）が28日、スペイン・バルセロナでフラッグシップスマートフォンの「Xiaomi 17」シリーズのグローバル向け発表会を開催した。 質疑応答には、シャオミのインターナショナルコミュニケーション シニアプロダクトマーケティングマネージャーのTJ・ウォルトン（TJ Walton）氏と、ライカのモバイルエンジニアリングおよび開発をリードするパブロ・アセ