◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）定刻の午前９時１０分にスタートし、一般参加の橋本龍一（２８）＝プレス工業＝が１０キロをトップで２９分２秒で通過した。出場選手で最速の自己ベスト記録（２時間３分１１秒）を持ち、日本の実業団のＮＤソフトに所属するアレクサンダー・ムティソ（２９）＝ケニア＝、昨年大会を２時間３分２３秒の自己ベスト記録で制