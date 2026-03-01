レースクイーン（レースアンバサダー）の有栖未桜（31）が28日、インスタグラムを更新。横アングルのビキニショットを披露した。有栖は「見えないくらいが良いて言うよね」とつづり、鮮やかなブルーのひもビキニ姿を公開した。この投稿に「あら美人さん」「最高に綺麗で素敵です！」「チラッ」などのコメントが寄せられている。