◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第７日（２８日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２８日＝宮下京香】女子シングルス準々決勝が行われ、今年の全日本選手権４冠で世界ランク６位の張本美和（木下グループ）は、同２位の王曼碰（中国）にゲームカウント２―４で敗退した。過去１０戦全敗の天敵の“壁”にまたしても阻まれ、４強に届かなかった。１７歳のエースは「正直、自分の技術だったり、