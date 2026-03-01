コスプレーヤーえなこ（32）が28日、インスタグラムを更新。ディズニーショットを公開した。えなこは「あみとディズニー楽しかったな」とつづり、グラビアアイドル南あみと、ピンクのおそろいコーデで手をつなぐ姿を公開した。この投稿に「脚細っ！長っ！可愛いっ！」「カワイイ天使が2人」「最早、ディズニーのキャラクターのような存在感！」「双子みたいだ」などのコメントが寄せられている。