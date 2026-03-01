詳しく話そうとすればするほど、相手を混乱させてしまう……その原因は、情報の「出し方」の順番にあります。「で、何の話？」と相手を困惑させることなく、こちらが言いたいことを詳しく伝えるにはどうしたらいいのでしょうか。『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』の著者・犬塚壮志氏のアドバイスは「話の順番を意識して！」。説明がうまい人、話が分かりやすい人が使っているテクニックを伝授します。（大学受験専