◇ザ・スノーリーグ第1シーズン第3戦最終日（2026年2月28日米コロラド州アスペン）五輪3度制覇のショーン・ホワイト氏が創設したハーフパイプの招待大会は第3戦の最終日を迎え、スノーボード男子はミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダルの山田琉聖（19＝チームJWSC）が同金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）との決勝を制し、初優勝を飾った。男子は昨年3月の第1戦を戸塚が、同12月の第2戦を平野歩夢（TOKIOインカラミ）が制し