巨人の横川凱投手（２５）、森田駿哉投手（２９）、ドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝、山瀬慎之助捕手（２４）、荒巻悠内野手（２３）、ドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）、育成の宇都宮葵星内野手（２１）、育成５位・知念大成外野手（２５）が１日、出場機会確保のため宮崎２軍キャンプに合流した。２軍はＷＢＣ強化試合として行われる２日・チェコ代表戦（サンマリン宮崎）、３日・オーストラリア代表戦（同）