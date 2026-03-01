◆米男子ゴルフツアーコグニザント・クラシック第３日（２月２８日、フロリダ州ＰＧＡナショナル＝７２２３ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、１８位から出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は６バーディー、２ボギーの６７で回り、通算７アンダーでトップと６打差の１２位に浮上した。６３のシェーン・ローリー（アイルランド）、６９のオースティン・スマザーマン（米国）が通算１３アンダーで首位に並んだ。