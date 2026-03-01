「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた大会がスタートしたが、異例の展開となった。２キロ過ぎから日本人ペースメーカーの中村大聖（ヤクルト）とそれに付く橋本龍一（プレス工業）が飛び出す展開となり、２時間２分切りのペース設定の外国人ペースメーカーが遅れ、招待選手の海外ランナーもそれに付く形となり、第２集団を形成した。１０キ