元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が28日までに、インスタグラムを更新。ハイトーンカラーの最新ヘアを公開した。森は「人生初のブリーチしてみました。いろんな色挑戦してみたい」とつづり、明るめのブラウンカラーの最新ヘアを披露した。この投稿に「より、若返って素敵すぎます」「かわいい」「日に日に可愛いく成ってくね」「外国のお人形さんみたい」「男の気持ちがよくわかってる」「別人級」などのコメント