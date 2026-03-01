バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、キャリア初のハットトリックを達成した試合後に心境を明かした。ヤマルは2月28日に行われたラ・リーガ第26節のビジャレアル戦に先発出場すると、28分に左足で先制点をマーク。さらに、37分には自らドリブルで切り込んでいき、左足を振り抜いて追加点を挙げたほか、2−1で迎えた69分にはペドリの絶妙なスルーパスから抜け出して左足で流し込んで、自身キャリア初のハット