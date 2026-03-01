卓球女子で２０２４年パリ五輪シングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）は、世界女王との対戦を通じて確かな手応えをつかんだようだ。ＷＴＴシンガポール・スマッシュ７日目（２８日）のシングルス準々決勝では、世界ランキング１位の孫穎莎（中国）に２―４で敗戦。「今まで十何回も負けてきた中で、一番収穫があった。そしてやっとスタートラインに立てた感覚があった試合だった」と振り返った。この日は０―２で迎えた第