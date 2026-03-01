京都市がホテルや旅館の利用者に課す宿泊税は１日の宿泊分から、１人１泊あたりの上限額が１万円になる。これまでの１０００円から大幅に引き上げられ、定額制では全国最高額。市は２倍以上に増える見通しの税収をオーバーツーリズム（観光公害）対策に充て、市民生活と観光の両立を図る。（山田珠琳）同市は２０１８年１０月に宿泊税を導入しており、２４年度の税収は６２億円、２５年度は５９億円。一方で、観光客は年々増え