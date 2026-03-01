占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年3月の運勢を占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）【今月のカード：正義（Justice）／正位置】「正義」の正位置は、勝負事に強くなり、物事が進みやすくなる状態を表します。今月は、くじ運に恵まれるなど、思いがけない幸運を受け取りやすい1カ月となりそう。ただし、運がよいからといって、過度に勝負事へ手を出すのはNGで