1日午前9時35分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は大隅半島東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮崎県の日南市、鹿児島県の大崎町です。【各地の震度詳細】■震度2□宮崎県日南市□鹿児島県大崎町■震度1□宮崎県