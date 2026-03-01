占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年3月の運勢を占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）【今月のカード：戦車（The Chariot）／正位置】「戦車」の正位置は、やりたいことを強気で進めてよい暗示です。今月は、自分が信じた道を貫き通して進めば大丈夫。ただし、フルパワーで走り続けるとエネルギー切れになりそうなので注意。休息を忘れずに。【ラッキーカラー：オレ