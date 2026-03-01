占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年3月の運勢を占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）【今月のカード：世界（The World）／正位置】「世界」の正位置は、すでにできることはやり切った状態を意味します。今月は忙しく動き回るよりも、休息を取ることに意識を向けてOK。ただし、自分へのご褒美が増え過ぎたり、遊び過ぎて散財したりしないように注意を。【ラッキ