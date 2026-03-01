占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年3月の運勢を占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）【今月のカード：吊るされた男（The Hanged Man）／逆位置】「吊るされた男」の逆位置は、気持ちにゆとりが生まれ、全体を見渡せることを示します。今月は、普段よりも心身ともに穏やかに過ごせる1カ月となるでしょう。ただし、今後のことをざっくり決めてしまうのはNG。視野