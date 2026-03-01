謎の2ドアテストカーは「GRセリカ？」 復活の可能性を探る2026年2月末、Toyota GAZOO Racing World Rally Team（TGRWRT）が2027年に向けて開発中と見られる、次期ラリーマシンのテスト模様がSNSで拡散されました。画像に映る車両は、従来のGRヤリスベースのハッチバックではなく、独立したトランクスペースを持つような2ドアモデルの形状をしています。【画像】これが新型「GRセリカ!?」 画像で見る！（30枚以上）この姿に対