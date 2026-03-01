◆ ベテラン外野手が15年目のシーズンへ現地時間2月28日、カンザスシティ・ロイヤルズがFAのスターリング・マルテ外野手（37）と単年契約を結んだとMLB公式のマーク・フェインサンド記者が報じた。ドミニカ共和国出身のマルテは2012年にパイレーツでMLBデビュー。翌2013年から4年連続でシーズン30盗塁以上を記録するなど、通算163本塁打・361盗塁をマークしている。2016年には打率.311、47盗塁、OPS.818の好成績を収め、2年連