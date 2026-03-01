ひな祭りを前に、池田動物園（岡山市北区）では飼育しているモルモットがひな人形のようにひな壇に並び、訪れた人たちを楽しませている。２０１６年から毎年この時期に行っている恒例のイベント。２月２８日は体長約１０センチの雌のモルモット６匹が、お内裏様やおひな様、三人官女などとして並んだ。同園によると、モルモットは普段から人慣れしており、ひな壇でおとなしく“すまし顔”を披露していた。２年連続で訪れたと