◇米男子ゴルフ下部ツアーアルゼンチン・オープン第3日（2026年3月1日アルゼンチンジョッキークラブ＝6836ヤード、パー70）第3ラウンドが行われ、23位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は3バーディー、1ボギーの68で回り、通算9アンダーの25位となった。トップと12打差で最終日に向かう。同じく23位から出た石川遼（34＝CASIO）は3バーディー、4ボギーの71で回り、6アンダーの50位に後退した。