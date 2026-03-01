巨人は１日、那覇キャンプ最終日を迎える。天気はくもり。野手は午前にシートノック、フリー打撃などを行い全員で手締めする。１軍は２月１日に宮崎でキャンプイン。同１３日に沖縄に移動して対外試合６試合を行ってきた。帰京後は練習日を挟み６日のオリックス戦（京セラＤ）からオープン戦再開。２７日の開幕戦阪神戦（東京Ｄ）に向けて激しい競争でチームを仕上げていく。