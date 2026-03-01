日本は春本番の陽気 気象衛星「ひまわり」画像では、日本から南のフィリピン付近にかけて、広い晴天域となっています。しかし、雨と風のシミュレーションでは反時計回りの「渦」が現れ、しかも北上の兆しがあるため、念のため動向に注意しておきましょう。 ３月１日（日）～１１日（水）を画像で掲載しています。 ３月第１週の中ごろは「寒の戻り」で、東京都心でも「雪」が降る可能性があります。詳しくはこちらに