『論語』は、日本人にとって最初の書物。六世紀～七世紀頃、十七条憲法制定に論語を参考にしたと思われる人物とは 日本最古の歴史書として知られる『古事記』（七百十二年）によると、応神天皇の時代に百済（くだら）から渡来した、王仁（わに）によって『千文字』とともにわが国にもたらされたのが、『論語』であったと記されています。 つまり『論語』は、日本人にとって最初の書物であったのです。 六世紀～七