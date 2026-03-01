3月8日（日）放送の第25話から第2章に突入する『仮面ライダーゼッツ』。監督陣に、杉原輝昭、諸田敏、渡辺淳の各監督が新たに参加する。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！第2章の新主題歌は、YUTAの『PLAY BACK』に決定。YUTAも「NCTのコンセプトともリンクしていて、運命なんじゃないかな!?」と喜びのコメントを寄せる。また、作曲は『仮面ライダーガッチャード』主題歌を務めたBACK-ONのKENJI03氏（作家名「Hi-yunk」）