[2.28 ブンデスリーガ第24節 ボルシアMG 1-0 ウニオン・ベルリン]ブンデスリーガ第24節が28日に行われ、14位ボルシアMGはホームで9位ウニオン・ベルリンに1-0で勝利した。ベンチスタートのFW町野修斗は後半36分に途中出場。DF高井幸大はメンバー外だった。ボルシアMGは後半アディショナルタイムにPKを獲得。キッカーを務めたDFケビン・ディクスが右足でゴール左に決め、これが決勝点となった。連敗を2で止める8試合ぶりの白