ニットウェアブランド「ジョン スメドレー（JOHN SMEDLEY）」が、木工作家・辻有希の個展「moving form」を玉川高島屋S.C南館1階のJOHN SMEDLEY 二子玉川と、京都府京都市新風館1階のJOHN SMEDLEY 京都で開催する。会期は二子玉川が3月7日から15日まで、京都が3月20日から29日まで。【画像をもっと見る】ジョン スメドレーは、英国のクラフツマンシップと親和性の高い日本の工芸や作家作品とのコラボレーションを不定期で実施