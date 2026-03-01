北海道・釧路警察署は2026年2月28日、釧路市に住む飲食店経営（住所・職業ともに自称）の男（34）を器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。男は2月28日午前10時半ごろ、釧路市若竹町の路上でプラスチック製の除雪スコップを投げつけ、知人男性（36）の乗用車のドアを壊した疑いが持たれています。警察によりますと、男は共通の知人宅付近で、男性ともめていた際に事件に発展したということです。調べに対し、男は「間違いありません