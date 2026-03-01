北海道・羽幌警察署は3月1日、深川市に住む自称警備員の男（22）を強盗致傷の疑いで逮捕しました。男は先月28日午前2時ごろ、苫前町苫前で面識のない男性（27）宅に停めてあった軽トラックを物色中に男性に発見されて、車で逃走する際に男性にけがをさせた疑いが持たれています。男性は両ひざにすり傷の軽いけがをしました。警察によりますと、男性の軽トラックに鍵はかかっていませんでしたが、盗まれたものは確認されていないと