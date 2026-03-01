事故があったのは札幌市白石区東米里の道道です。2月28日午後7時ごろ、道道を横断していた女性（81）が右折してきたワゴン車にはねられました。女性は頭を打ち、一時意識不明の重体でしたが、その後意識を取り戻し、病院に搬送されました。現場は押しボタン式信号のある横断歩道で、当時雨が降っていました。警察は、ワゴン車を運転していた男（29）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し、男は「事故については私