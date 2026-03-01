北海道・函館警察署は3月1日、七飯町に住む自称会社員の男（58）を、器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。男は3月1日午前2時ごろ、七飯町にある男性（63）宅の玄関引き戸の窓ガラスや風除室の窓ガラスなどを拳で殴り、たたき割った疑いが持たれています。警察によりますと、男と男性に面識はありません。男性から「いきなり玄関のガラスを割って入ってこようとしている」と110番通報があり事件が発覚。駆けつけた警察官が男を逮捕