競技規則を定める国際サッカー評議会（IFAB）は2月28日、ウェールズのヘンソールで年次総会を開き、遅延行為削減に向けたルール変更を発表した。スローインやゴールキックで選手が故意に再開を遅らせていると判断した場合などで主審は5秒のカウントダウンを開始。違反すると相手にスローイン、またはコーナーキック（CK）が与えられる。6月開幕のW杯北中米大会でも採用される。交代でベンチに下がる際は交代ボードが掲げられて