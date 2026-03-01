◇米男子ゴルフツアーコグニザント・クラシック第3日（2026年2月28日フロリダ州PGAナショナル＝7223ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、18位で出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は67で回り、通算7アンダーの12位に浮上した。トップと6打差で最終日を迎える。63をマークしたシェーン・ローリー（38＝アイルランド）と、69で回ったオースティン・スマザーマン（31＝米国）が通算13アンダーで首位に並んだ。