三重県と島根県の観光を米国にＰＲするイベントが２月２６日、ニューヨークで開かれ、米メディア関係者らが出席した。心身の安らぎを増進させる「ウェルネス」をテーマに、訪日客に各地の魅力を知ってもらおうとする取り組みで、日本政府観光局が主催した。イベントでは、「こんまり」の愛称で知られる片づけコンサルタントの近藤麻理恵さんが伊勢神宮や海女小屋、組みひもや日本茶の専門店を巡る様子を収めた動画が上映された