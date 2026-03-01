グリーン元下院議員＝（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権によるイラン攻撃に対して米国内で2月28日、賛否の声が上がった。政権を擁護する意見がある一方、与党共和党の議員から反論も出た。トランプ大統領を熱烈に支持する米国第一主義運動「MAGA」派は戦争への関与に消極的。共和党のマッシー下院議員はX（旧ツイッター）に「この戦争には反対だ。米国第一ではない」と投稿した。MAGA派の代表格だった共和