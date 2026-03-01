心臓の病気をわかりやすく解説したり、医者のあるあるネタをコミカルに伝えるショート動画などでバズっている、シカゴ大学の心臓外科医・北原大翔氏が『ABEMA Prime』に出演。日本とアメリカの医療の違いを解説した。【映像】「心臓モミモミ…」バズっている外科医の動画（実際の映像）■1人あたりの手術数は日本の3、4倍日本で8年間、心臓外科医として勤務した後に渡米した北原氏は、圧倒的な「手術数」の差を指摘した。「日